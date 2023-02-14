Двое жителей Башкирии до смерти забили пенсионера за отказ дать денег в долг

В Зилаирском районе Башкирии двое мужчин 40 и 42 лет до смерти забили пенсионера за отказ дать им денег в долг

В Зилаирском районе Башкирии двое мужчин 40 и 42 лет до смерти забили пенсионера за отказ дать им денег в долг. Верховный суд республики вынес им приговор по уголовному делу о разбойном убийстве. Об этом 14 февраля сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Двое пьяных обвиняемых пришли домой к своему 67-летнему знакомому, чтобы попросить у него денег в долг. Получив отказ, один из фигурантов схватил пенсионера и стал его удержать в то время как второй нанес ему по голове обухом топора не менее семи ударов. Затем первый избил пожилого мужчину руками и ногами, обыскал дом и похитил оттуда 27 тыс. рублей. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Верховный суд признал обоих злоумышленников виновными и приговорил их к 19 и 20 годам лишения свободы.