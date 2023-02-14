В Башкирии получили новое жилье 6,7 тыс. переселенцев и 2,5 тыс. сирот

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В Башкирии получили новое жилье 2,5 тысячи сирот. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

По словам премьер-министра республики Андрея Назарова, за последние четыре года властям удалось расселить порядка 84 тысяч квадратных метров аварийного жилья, превысив тем самым целевой показатель в 1,5 раза. В текущем году осталось построить по адресной программе 10 тысяч квадратных метров помещений.

Как утверждает исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егор Родин, к 2023 году в республике расселено 6,79 тысяч человек. В настоящее время в регионе насчитывается 597 аварийных домов с расселяемой площадью 228,6 тысяч квадратных метров в 40 муниципалитетах. В них проживает 13 919 граждан.

– Администрациям муниципальных районов и городских округов необходимо завершить мероприятия по переселению граждан до 1 июня 2023 года и для формирования новой Адресной программы внести актуальные данные, – заявил Андрей Назаров.

Также в 2022 году региональным властям удалось обеспечить жильем 945 детей сирот. В 2023-м году, по словам премьер-министра Башкирии, для обеспечения кровом данной категории граждан в казне республики предусмотрено 1,58 миллиарда рублей.

Егор Родин отметил, что до 2025 года планируется обеспечить жильем 4285 детей-сирот. За 2020-2022 годы крышу над головой получили 2512 человек.