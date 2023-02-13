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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 13:29

В Уфе сбежавший из ожогового центра голый пациент с ножом пинал машины на парковке

Мужчину остановили сотрудники больницы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео «Вся Уфа»

кадр видео «Вся Уфа»

Сегодня, 13 февраля, в Уфе голый мужчина, сбежавший из ожогового центра городской клинической больницы, с ножом в руках пинал машины на парковке. Видео инцидента опубликовали телеграм-каналы Mash Batash и телеканала «Вся Уфа».

На кадрах видно, что на перебинтованном пациенте практически нет одежды. Прохаживаясь в таком виде по стоянке, он подходит к легковушке и с силой пинает ее. Впоследствии мужчина обратился к очевидцам происходящего с просьбой вызвать «милицию».

Случай «КП-Уфа» прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии. Там рассказали, что герой видео находился в состоянии психоза. Нож он взял у соседа по палате. В больнице пациент выбил дверь и пытался разбить окно. Его остановили и вернули обратно в лечебницу ее сотрудники.