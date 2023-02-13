Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе сотрудника ГИБДД подозревают в похищении человека и вымогательстве. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило информационное агентство «Башинформ».

Согласно предварительным данным, между правоохранителем и пострадавшим возник конфликт из-за финансов, и сотрудник дорожной полиции решил разрешить его посредством похищения мужчины и вымогательством у него денег.

Похищенному удалось спастись, дозвонившись до родственников, которые пришли ему на подмогу.

В пресс-службе регионального МВД заявили, что уфимец обратилась в правоохранительные органы насчет случившегося 10 февраля. В настоящее время стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего.