Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проводить ежегодно в Уфе книжную ярмарку. Такое указание подчиненным руководитель региона отдал сегодня на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

– Я дал поручение по итогам встречи с Союзом писателей, вышел с инициативой проведения в нашей республике ежегодной книжной ярмарки. В таком масштабе, как на Красной площади, но одну неделю в конце мая должна быть книжная ярмарка на Советской площади. Это и книжная ярмарка, и выступления со своим произведениям и маститых поэтов народных, и писателей, и начинающих. Что писатели предлагают: давайте, говорят, любовь к книге, любовь к чтению у детей поощрять. Поэтому очень хорошая история, начинаем эту работу, – заявил Радий Хабиров.