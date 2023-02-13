В Башкирии «возлюбленная» с сайта знакомств лишила мужчину 970 тыс. рублей

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Стерлитамакском районе Башкирии «возлюбленная» с сайта знакомств лишила 30-лтенего мужчину 970 тыс. рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Потерпевший познакомился и общался с девушкой лишь посредством переписке. В какой-то момент у дамы возникли трудности с финансами из-за болезни ребенка, кредита и оплаты жилья. Она просила у своего нового знакомого деньги, и тот, проявляя сочувствие, переводил необходимые суммы.

Однако особа не торопилась отдавать перечисленные средства обратно, и мужчина заблокировал ее на сайте. Однако на следующий же день потерпевшему стали поступать звонки с угрозами от неизвестного мужчины. Потерпевший обратился за помощью к полицейским. В общей сложности он лишился более 970 тысяч рублей.

Оказалось, что за личностью девушки все это время скрывался, 32-летний мошенник из Стерлитамака. Его задержали, он дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что похищенные деньги тратил на личные нужды и дал обещание полностью возместить причиненный потерпевшему ущерб.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».