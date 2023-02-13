В Башкирии за взятку инспектору ГИБДД на 1 млн рублей оштрафовали совхоз

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В Бакалинском районе Башкирии за попытку взятку инспектору ГИБДД оштрафовали совхоз. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2021 года недалеко от села Старокуручево сотрудник дорожной полиции остановил трактор, принадлежащий местному совхозу. У водителя не было при себе путевых листов. Чтобы избежать ответственности, представитель предприятия предложил инспектору в качестве вознаграждения сельскохозяйственную продукцию.

Правоохранитель отказался. По факту в отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Юридическому лицу назначили штраф в размере одного миллиона рублей, который в настоящее время уже оплачен.