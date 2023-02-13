Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась сегодня ночью, 13 февраля, на улице Приуральская в селе Новая Уралка Куюргазинского района. Неустановленный водитель наехал на 45-летнего пешехода, который предположительно шел по краю проезжей части. После случившегося виновник ДТП скрылся с места инцидента. Пострадавший от полученных увечий скончался.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители просят всех, располагает какой-либо информацией по произошедшему, обратиться в ближайший отдел полиции или в дежурную часть ДПС по телефону 8 (347) 235-84-02.