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Башкирия вошла в топ-10 регионов России с максимальным ростом зарплат. Об этом сообщил «РБК Уфа» со ссылкой на данные Росстата.

По данным аналитиков, в ноябре минувшего года в республике средние зарплаты были на уровне 49,08 тысяч рублей, что на 1,3% больше, чем октябре, и на 15,7% выше по сравнению с ноябрем 2021-го.

По темпу роста заработных плат Башкирия вместе с Вологодской областью заняла десятое место среди других субъектов России. Максимальный рост данного показателя был зафиксирован в Збайкалье (18,7%), Бурятии (17,9%) и Красноярском крае (17,6%.).