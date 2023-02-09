В Башкирии простились с двумя погибшими в один день братьями

Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 9 февраля, в Благоварском районе Башкирии прошла церемония прощания с двумя умершими братьями Ильгизом и Ришатом С. Об этом в социальных сетях рассказали земляки мужчин.

Проводы в последний путь состоялись в селе Языково. Знакомые покойных рассказали, что мужчины умерли в один день – 7 февраля. Ильгиз С. скончался из-за инсульта, у Ришата после вестей о трагедии не выдержало сердце.

– Ужас какой! Два брата сразу! Жалко, соболезнование родным и близким, – пишут о случившемся жители села Языково