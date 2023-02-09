Умер заслуженный архитектор Башкирии Дмитрий Винкельман

фото: Минстрой Башкирии

8 февраля умер заслуженный архитектор Башкирии и член Союза архитекторов России Дмитрий Винкельман. Через пять дней ему бы исполнилось 55 лет. Об этом сообщил Минстрой республики. Ведомство выразило соболезнования родным и близким покойного.

Винкельман родился в Уфе в Черниковке. Учился в местной средней школе №86. В 1993 году окончил архитектурно-строительный факультет Уфимского нефтяного института по специальности «Архитектура». С 1993 по 2012 работал в «Творческой архитектурной фирме «Архпроект», был ведущим архитектором и руководителем мастерской. С 2012 года занимался самостоятельной архитектурной практикой в компаниях «Союз-Проект» и «Архбюро «347».

Дмитрий Винкельман был автором и участником проектирования многих значимых объектов в Башкирии. Среди них Мемориал павших в Великой Отечественной войне, Вечный огонь и Музей ВОВ в уфимском парке Победы, памятник уроженцам Башкирии, погибшим в необъявленных войнах XX века, реконструкция гостиницы «Башкирия», бизнес-центр «Капитал», торговые центр «Акварин» и «Июнь», а также несколько жилых домов и микрорайонов.