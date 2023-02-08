Много работал, недоедал: в Башкирии скончался 18-летний студент

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В Стерлитамаке на днях скончался 18-летний студент Башкирского республиканского колледжа культуры Денис Х. Об этом сообщает издание UFA1.RU cо ссылкой на собственный источник. Информацию подтвердили и в колледже, где учился парень, отметив, что тот очень много времени посвящал учебе, а в перерывах между занятиями еще и работал.

— Он умер в выходной день, дома. Учился на третьем курсе, был частью коллектива. Группа поедет к нему на похороны, — объяснил в беседе с журналистами руководитель учебного заведения Павел Руденко.

По предварительным данным, у Дениса могли быть серьезные проблемы со здоровьем. А усиленные умственные и физические нагрузки, а также недоедание могли ухудшить ситуацию. Преподаватели и одногруппники студента отзываются о нем как «положительном со всех сторон» человеке, ответственном и порядочном парне и очень сожалеют, что все так произошло. Более того, Дениса даже хотели зачислить в штат колледжа после окончания учебы.

Похороны 18-летнего студента состоялись 8 февраля в его родном городе Салавате.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким Дениса Х.