В Уфе объявили сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

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В Уфе открыли пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от крупнейшего землетрясения в Турции. Он находится у кафе «Эврен» на Верхнеторговой площади, 6. Сбор организовал почетный консул Турции в Башкирии Рустэм Давлетов и предприниматели. Об этом в своих соцсетях сообщила министр внешнеэкономических связей региона Маргарита Болычева.

– По указанному адресу 8 февраля будет стоять автомобиль с прицепом для отправки гуманитарной помощи в Турцию, – написала чиновница. – Уфимцы и жители республики могут помочь, передав в пункт сбора обогреватели, новые одеяла, новую зимнюю одежду, спальные мешки, термосы, пауэрбанки.

По дополнительным вопросам оказания помощи можно обращаться по телефону +7 (917) 404-49-01.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 зарегистрировали на юго-востоке Турции в ночь 6 февраля. Оно привело к многочисленным разрушениям в том числе и в Сирии. Через несколько часов новое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в центральной части страны. По состоянию на день 8 февраля погибшими от разрушений в Турции числятся почти 7 тыс. человек, пострадавшими – 38 тыс.