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НовостиОбщество7 февраля 2023 18:04

Имам из Башкирии призвал родных бойцов СВО чаще молиться

Также он призвал совершать больше жертвоприношений
Михаил ПОРТНОЙ
Фото: телеграм-канал «Башкирский батальон»

Фото: телеграм-канал «Башкирский батальон»

Башкирский священнослужитель Хамза Хазрат призвал родных бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, чаще молиться. Обращение имама было опубликовано в телеграм-канале добровольческих батальонов имени генерала Минигали Шаймуратова и майора Александра Доставалова.

Ссылаясь на священное писание, Хамза Хазрат отметил, что «молитва матерей принимается очень быстро». В связи с этим, как утверждает священнослужитель, матерям, супругам и близким следует чаще читать аяты, совершать жертвоприношения, а также поддерживать морально и духовно своих сыновей, мужей, отцов и родных, которые находятся в зоне боевых действий.

– Ведь они поехали не концерт смотреть. Желаю, чтобы наши бойцы вернулись живыми и невредимыми к своим семьям, чтобы быстрее закончилась эта спецоперация. Желаю родителям терпения и здоровья, а нашим бойцам – удачи! Аминь! – заявил Хамза Хазрат.