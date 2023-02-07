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НовостиОбщество7 февраля 2023 13:05

В Уфе построят пансионат для пожилых людей за 382 млн рублей

Объект на 50 мест появится на улице Рихарда Зорге
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: аккаунт Ленары Ивановой в социальных сетях

Фото: аккаунт Ленары Ивановой в социальных сетях

В Уфе построят пансионат для пожилых людей за 382 миллиона рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

Объект на 50 мест появится на территории геронтологического центра «Именлек» на улице Рихарда Зорге. Стоимость возведения объекта составит 382 197,4 тысяч рублей. Средства выделят из федеральной казны.

– Здесь будут и бассейн, и зимний сад, и комнаты для релакса, терраса на крыше – словом, все, чтобы человек не доживал свой век, а полноценно жил. И даже… наслаждался жизнью, – отметила в своей публикации Ленара Иванова.