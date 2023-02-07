В Башкирии инвесторам предложили производить отбеливатель для бумаги за 449 млн рублей

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В Башкирии инвесторам предложили производить отбеливатель для бумаги за 448,89 миллионов рублей. Проект, как сообщает пресс-служба регионального правительства, разработала Корпорация развития Башкортостана.

Инициатива предполагает создание завода по производству хлората натрия в особой экономической зоне «Алга» с 35 новыми рабочими местами. По словам гендиректора Корпорации Наиля Габбасова, у нового предприятия есть перспективы занять нишу, которая осовободилась после ухода зарубежных производителей.

Также, реализуя проект в экономической зоне «Алга», инвестор будет иметь возможность воспользоваться снижением налоговых ставок, ускоренной амортизацией, арендными льготами, а также действием свободной таможенной зоны.