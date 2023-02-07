За неделю заболеваемость коронавирусом в Уфе выросла в 1,7 раза

В Уфе за пятую неделю 2023 года подтвердили 357 случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе за пятую неделю 2023 года подтвердили 357 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 131,1, что в 1,7 раза выше показателя предыдущей недели. Об этом на оперативном совещании в местной администрации 7 февраля сообщила зам руководителя башкирского Роспотребнадзора Галина Пермина.

– По городу Уфе с нарастающим итогом зарегистрировано 123 532 случая коронавирусом инфекции. Показатель на 100 тыс. населения составляет 10 743, прирост за последние сутки – 63 случая, – пояснила специалист.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом в Уфе за последнюю неделю выросла на 12% (11 766 случаев): эпидпорог превышен на 82%.