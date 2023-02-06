На Украине в СВО погиб командир артиллерийского дивизиона Александр Швецов

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На Украине в ходе специальной военной операции погиб уроженец башкирского города Мелеуз Александр Швецов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Рустэм Шамсутдинов.

Мужчина родился 18 марта 1989 года. Учился в мелеузовской гимназии №3. В 2006-ом стал курсантом Коломенского артиллерийского училища, через два года продолжил обучение в Казанском высшем артиллерийском командном училище имени маршала Михаила Чистякова, которое окончил с отличием.

Службу в российских Вооруженных силах Швецов Александр Швецов начал командиром реактивного артиллерийского взвода во второй гвардейской Таманской мотострелковой ордена Октябрьской Революции Краснознаменная ордена Суворова мотострелковой дивизии. В 2015-2016 годах принимал участие в специальной операции на территории Сирии. В 2019-2021 занимал поста начальника штаба, замкомандира отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона.

С 2021 года по настоящее время был командиром гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. В СВО начала принимать участие с самого ее начала – с 24 февраля прошлого года. Служил на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Церемония прощания с Александром Швецовым состоится завтра, 7 февраля, в 12:00 в Мелеузе у Городского Дворца культуры.