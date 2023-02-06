В Уфе простились с погибшим в СВО Русланом Халитовым

Фото: https://vk.com/ilvir_nurdavlyatov

6 февраля в Уфе простились с погибшим в ходе СВО 47-летним Русланом Халитовым.

О гибели бойца сообщил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов. Чиновник рассказал, что Руслан Халитов отправился в зону СВО в августе 2022 года. Командующий состав отмечал бойца как дисциплинированного, грамотного и открытого к боевым товарищам человека. Будучи в Уфе, Руслан Халитов увлекался рыбной ловлей – его знали и уважали подписчики крупнейшего рыбацкого сообщества Башкирии в социальных сетях.

6 февраля в Уфе прошла церемония прощания с бойцом. Его похоронили на Южном кладбище.

- Все, кто знал Руслана Каримовича вспоминают о нем, как добром, отзывчивом, человеке, готовом прийти на помощь в любую минуту, - добавил глава Кировского района столицы.