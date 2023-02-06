Мэрия Уфы не смогла оспорить в суде банкротство «Уфимских инженерных сетей»

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Мэрия Уфы и компания «Башэлектросбыт» не смогли оспорить в восемнадцатом арбитражном апелляционном суде в Челябинске банкротство предприятия «Уфимских инженерных сетей». Об этом сообщил «РБК Уфа».

Суд подтвердил решение башкирского Арбитража, признавшего в минувшем сентябре предприятие несостоятельным. В свою очередь, власти города и «Башэлектросбыт» заявили в ходе процесса, что решение является преждевременным.

Мэрия утверждает, что предприятие продолжает свою работу обеспечивает теплом и горячей водой большую часть граждан Уфы, в том числе и социально значимые объекты. Представители «Башэлектросбыта» добавили, УИС постепенно расплачивается с долгами.

Тем не менее, суд не согласился с представленными доводами. Было заявлено, установленный законодательством срок проведения внешнего управления истек, а реальные доказательства финансового оздоровления «Уфимских инженерных сетей» не было приведено.