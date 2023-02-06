В Башкирии за 2022 год решили проблемы 2,6 тысяч обманутых дольщиков

Сегодня, 6 февраля, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии и.о. министра строительства Егор Родин заявил, что за 2022 год были «решены вопросы» по 2,6 тысяч обманутых дольщиков. В своем докладе чиновник подчеркнул, что из реестра проблемных объектов по итогам прошлого года исключены 70 домов.

На 1 января 2022 года их было всего 106, а пострадавшими значились почти 4,7 тысяч человек.

- Работа с оставшимися 39 объектами ведется как в сотрудничестве с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», так и силами республики, - заявил министр.

По данным Минстроя Башкирии всего с 2019 по 2022 год включительно в республике 3331 человек, признанных обманутыми дольщиками получили компенсации на сумму 8,69 млрд рублей.