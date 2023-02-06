В Башкирии за сутки подтвердили 201 новый случай коронавируса

В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали 201 жителю. Заболеваемость в республике растет уже две недели – с 23 января Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали 201 жителю. Заболеваемость в республике растет уже две недели – с 23 января. С начала пандемии в регионе подтвердили более 349 тыс. случаев инфицирования. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил местный Минздрав.

Переболели коронавирусом в республике почти 341,3 тыс. человек, 105 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа. Новых случаев смерти от инфекции не зарегистрировано – всего от нее скончались 5 992 пациента.

Прямо сейчас носителями инфекции в регионе являются 1 758 человек: 1 593 жителя лечатся дома, 165 – лежат в ковид-госпиталях.