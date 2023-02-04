Хабиров: Башкирия потратит на капитальный ремонт 11 колледжей 463 млн рублей

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия потратит 463,1 млн рублей на капитальный ремонт 11 местных колледжей. Соответствующий план расходов был утврежден в прошлом году. Об этом в своих соцсетях 4 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, на днях завершился капитальный ремонт учебного корпуса Зауральского агропромышленного колледжа, где выпускаются будущее работники сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ и предприниматели. На строительные работы в учреждении было потрачено 56,5 млн рублей. Там обновили вход, фойе, столовую, актовый и спортивный залы, а также заменили коммуникации.

– Наши колледжи становятся все более востребованными, на них лежит большая ответственность по подготовке квалифицированных кадров для разных отраслей экономики. И конечно, получать знания и жить ребята должны в хороших, современных условиях, – написал Хабиров.

В феврале также планируется завершить капитальный ремонт еще в трех учреждениях: Башкирском сельскохозяйственном профессиональном колледже в селе Аскино, Мишкинском агропромышленном колледже и корпусе Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.