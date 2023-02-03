В Уфе с ноября 2022 года не могут заменить разбитое стекло остановки

фото: vk.com // Камилла Ефимова

Власти Уфы с ноября 2022 году не могут заменить разбитое стекло на остановочном павильоне Художественно-промышленный колледж. На затянувшийся ремонт конструкции на странице в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова 3 февраля пожаловалась местная жительница Камилла Ефимова.

– Остановочные павильоны стоят с разбитыми окнами и по моему обращению с ноября 2022 года ничего не делается! У нас что, стекла закончились? – спросила горожанка.

На ее обращение ответила сотрудница администрации Октябрьского района Татьяна Муллагулова. Она пояснила, что города «еще не получил необходимый материал».

Напомним, к лету текущего года в центре Уфы должны появиться пять умных остановок. Их стоимость превышает 8 млн рублей.