В Башкирии разработают мобильную игру для вовлечения школьников в программирование

В Башкирии будут разрабатывать комплекс образовательных активностей и мобильную игру для вовлечения школьников в программирование и новые технологии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии будут разрабатывать комплекс образовательных активностей и мобильную игру для вовлечения школьников в программирование и новые технологии. Республику выбрали пилотным регионом для внедрения национальной киберфизической платформы. Об этом 3 февраля в своем телеграм-канале рассказал премьер-министр местного правительства Андрей Назаров.

– Мы будем внедрять в образовательный процесс школьников стандартизированные интерактивные методики и инструменты с целью развития кадрового потенциала республики и подготовки технологических лидеров, – пояснил чиновник. – Мы проектируем новые решения для мотивации детей и молодежи на получение и развитие новых навыков.

По словам Назарова, благодаря киберфизической платформе, регион сможет решить кадровые вопросы и работать над технологическим суверенитетом страны. Премьер отметил, что первый этап внедрения платформы планируется показать уже в июне текущего года. Его презентуют на Петербургском международном экономическом форуме.