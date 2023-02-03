Башкирия создает запасы продуктов, вещей и материалов на случай ЧС

Башкирское правительство утвердило порядок создания, хранения, использования и восполнения материальных ресурсов республики для ликвидации чрезвычайных ситуаци

Башкирское правительство утвердило порядок создания, хранения, использования и восполнения материальных ресурсов республики для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Речь идет о подготовке запасов продуктов, вещей и материалов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Андрей Назаров.

Согласно документу, резерв материальных ресурсов создается для ликвидации ЧС межмуниципального и регионального значения, «в том числе для организации первоочередного жизнеобеспечения населения», содержания пунктов временного размещения пострадавших и питания.

Запасы продовольствия для населения составляются из расчета на 500 человек на 180 суток. В перечень необходимых продуктов входят мучные изделия, мука, макароны, детское питание, консервы мясные и молочные, масло, сухой паек, соль, сахар и чай. В список вещевого имущества включены спички, бумажные мешки и одежда. Под строительными ресурсами и нефтепродуктами подразумеваются пиломатериалы, кирпич, бензин, дизельное топливо, масла моторные и трансмиссионные, плиточные смазки и тормозная жидкость. В резервы также входят палатки, кровати, белье, лекарства и прочие принадлежности.

За каждый вид ресурсов отвечают профильные министерства: сельского хозяйства, торговли, промышленности, здравоохранения и ЖКХ.