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В Башкирии продлили мораторий на проведение публичных слушаний на 2023 году. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Андреем Назаровым, было опубликовано на сайте правовой информации региона.

Согласно документу, который разработало региональное Министерство строительства и архитектуры, в этом году в республики устанавливается мораторий на проведение публичных слушаний. Это по своей сути пролонгацией прошлогоднего постановления.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, упростившие процедуры подготовки и согласования градостроительной документации. Субъекты страны получили полномочия самостоятельно определять необходимость проведения обсуждений или публичных слушаний при принятии подобных документов.