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НовостиОбщество3 февраля 2023 6:34

В СВО погиб рядовой из Башкирии Дамир Садыков

Он был жителем Давлекановского района
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/davlekanovskii_adm

Фото: vk.com/davlekanovskii_adm

В ходе специальной военной операции погиб рядовой из Давлекановского района Башкирии Дамир Садыков. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Прощание с военнослужащим состоится завтра, 4 февраля, в 12:00 в селе Чапаево в Доме культуры на улице Победы, 29.

– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Дамира Наиловича. Это невосполнимая утрата, – написал пресс-служба администрации Давлекановского района.

Недавно, в в Абзелиловском районе Башкирии простились участником специальной военной операции Ирмаком Карагужиным. У него остались супруга и трое детей.