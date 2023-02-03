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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 5:02

В Башкирии в ДТП с Renault Duster пострадала 75-летняя женщина

Авария случилась на дороге Алексеевка-Суровка
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня утром, 3 февраля, в Уфимском районе Башкирии в ДТП с иномаркой пострадала пожилая женщина. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на втором километре дороги Алексеевка-Суровка. 47-летняя женщина за рулем Renault Duster, двигая со стороны садового товарищества «Озерки» в направлении деревни Алексеева, согласно предварительным данным, не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате произошедшего получила травмы 75-летняя пассажирка, ей потребовалась госпитализация. Специалисты взяли у водителя «Рено» взяли анализы для химико-токсилогического исследования, по результатам которого будут установлены причины и обстоятельства случившегося.