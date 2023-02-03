В Башкирии реализуют 4 инвестпроекта на 4 млрд рублей

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В Башкирии реализуют четыре инвестиционных проекта на четыре миллиарда рублей. Их недавно обсудили на очередном заседании «Инвестиционного часа» в Доме республики.

В Иглинском районе компания «Боково» планирует построить животноводческую ферму на 1 200 коров. Суммарный объем вложений в проект может составить 2,1 миллиарда рублей. Предполагается, создание 80 рабочих мест. Производственная мощность объекта составит девять тысяч тонн молока в год.

Директор Стерлибашевской птицефермы представил реконструкции производства и увеличения объемов выпуска мяса птицы до 780 тонн в год. Инвестор запланировал модернизацию действующего технологического комплекса в Стерлибашевом районе. Помимо этого, он приобрел площадку бывшей птицеводческой фабрики «Чермасан» в Чекмагушевском районе. Там отремонтировали подъездную дорогу, отремонтировали один из корпусов и подвели коммуникации. Объем инвестиций – 224 миллиона рублей, будет создано 70 рабочих мест. Производство начнется уже этой весной.

Также на «Инвестчасе» рассмотрели проект в области санаторно-курортного лечения. Объем вложений в строительство круглогодичного санатория в Куюргазинском районе на 750 мест составит 1,5 миллиарда рублей.

Компания «Эрудит намерена построить на севере Уфы корпуса для размещения мебельного производства, а также хранения книжной и канцелярской продукции. Реализация проекта потребует 110 миллионов рублей. На новой площадке создадут 25 рабочих мест.