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Мэрия Уфы рассказала о судьбе кинотеатра «Победа». Представители администрации столицы Башкирии ответили на обращения граждан, оставленные на личной странице Радия Хабирова в социальных сетях.

Один их жителей Уфы поинтересовался, будет ли учреждение реконструировать и открыть к 2024 году. Местные власти поведали, что «Победа» является объектом культурного наследия регионального значения, памятником архитектуры 1948 года, и в настоящее время включен в перечень объектов историко-культурного наследия народов республики и подлежит государственной охране.

– в 2022 году "Театр юного зрителя" передали здание бывшего кинотеатра "Победа". На сегодня, 2 февраля, ведется работа по подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт данного здания для подачи в 2023 году заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках федеральной программы «Модернизации региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путём их капитального ремонта». В 2022 году проект театра выиграл конкурс Фонда президентских грантов, а также грант Союза театральных деятелей РФ на проведение проекта «Сказки народов Урала», – заявили чиновники.