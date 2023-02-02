В Уфе мужчина на глазах 11-летней дочери сжег жену

В Уфе вынесли приговор 45-летнему мужчине, который на глазах маленькой дочери сжег жену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе вынесли приговор 45-летнему мужчине, который на глазах маленькой дочери сжег жену. Инцидент произошел еще 17 сентября 2021 года, однако материалы дела были обнародованы недавно.

Главным свидетелем на суде была общая дочь супругов. Ей в момент случившегося было всего 11 лет. Девочка рассказала, что ночью смотрела телевизор в садовом доме, когда услышала, что пьяные мать и отец ругаются. Она зашла в комнату к родителям, однако мужчина в грубой форме заставил ее выйти на улицу.

– Она вышла на улицу, обошла дом и стала смотреть в окно, через которое хорошо просматривается гостиная их дома, где в это время находились ее родители, которые ругались. Неожиданно папа толкнул маму, и она упала, а папа побежал в прихожую. Принес с собой пластиковую бутылку [в ней было горючее для бензопилы] и вылил содержимое бутылки на маму, чиркнул зажигалкой. На маме резко вспыхнул огонь, и она стала гореть. Она сразу же забежала в дом, стала набирать в руки воду и плескать на маму. Папа в это время тоже плескал воду из рук на маму, – приводятся показания ребенка с судебного заседания.

Девочка запомнила, что у матери горели волосы и лицо, она кричала. Когда огонь на женщине был потушен, дочь вместе с ней выбежала на улицу – за ними бросился и глава семейства. Догнав, он спросил у супруги: «Хочешь сгореть?». В это время девочка позвонила по экстренному номеру и рассказала о случившемся. Ее отец стал кричать, чтобы она бросила телефон и никуда не звонила. Она испугалась и стала убегать от него. Оторвавшись от папы, школьница позвонила старшему сводному брату и попросила его скорее приезжать. Боясь вернуться домой, она стала ждать его на улице.

Брат приехал раньше скорой помощи и полиции. Он отправил отца сестренки в дом. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали женщину. Ей диагностировали термические ожоги 2-3 степеней головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей – огонь повредил порядка 76% поверхности ее тела. Через некоторое время пострадавшая скончалась на больничной койке.

Против отца девочки было возбуждено уголовное дело об убийстве. На суде он признал себя частично виновным, заявив, что не хотел смерти жене, и все произошло «по неосторожности». По его версии, он взял в прихожей баллон с горючим, открыл его, чтобы понюхать, а потом «упал и пролил жидкость из баллона на пол, на себя и на [супругу], стоявшую в это время у газовой плиты», из-за чего женщина загорелась.

Верховный суд Башкирии признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к 16 годам заключения в колонии строгого режима. Также с него взыскали в пользу матери погибшей 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.