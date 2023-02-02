Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на первые выходные дни февраля

4 и 5 февраля небольшой снег в регионе выпадет только в отдельных северо-западных районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики башкирского гидрометцентра дали прогноз погоды в республике на первые выходные дни февраля 2023 года.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 февраля, небольшой снег в регионе выпадет только в отдельных северо-западных районах. Ветер восточных направлений ожидается умеренным.

Температура по ночам будет падать до -10,-15°, (при прояснениях -20,-25°). Днем воздух прогреется до -7,-12° (местами до -2°).

Завтра, в пятницу 3 февраля, в Башкирии так же обойдется без существенных осадков. В темное время суток столбики термометров покажут -9,-14° (местами -19,-24°). После восхода солнца температура повысится до -2,-7° (по югу до -12°).