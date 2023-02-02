В Башкирию с зоны СВО вернулись бойцы сводного отряда Росгвардии

фото: правительство РБ

В Башкирию вернулся сводный отряд Росгвардии, который выполнял служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции . Об этом 2 февраля сообщило региональное правительство.

Бойцов встретили родные, близкие, сослуживцы и ветераны ведомства, а также вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов. Начальник Росгвардии, генерал-майор полиции Александр Бурдо вручил прибывшим военнослужащим государственные и ведомственные награды. Руководитель ведомства поблагодарил бойцов за службу.

Напомним, 1 февраля в Башкирию с зоны СВО в отпуск приехали мобилизованные жители.