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НовостиОбщество2 февраля 2023 14:50

В Башкирию с зоны СВО вернулись бойцы сводного отряда Росгвардии

Им вручили государственные и ведомственные награды
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: правительство РБ

фото: правительство РБ

В Башкирию вернулся сводный отряд Росгвардии, который выполнял служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции . Об этом 2 февраля сообщило региональное правительство.

Бойцов встретили родные, близкие, сослуживцы и ветераны ведомства, а также вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов. Начальник Росгвардии, генерал-майор полиции Александр Бурдо вручил прибывшим военнослужащим государственные и ведомственные награды. Руководитель ведомства поблагодарил бойцов за службу.

Напомним, 1 февраля в Башкирию с зоны СВО в отпуск приехали мобилизованные жители.