В Башкирии за сутки подтвердили 131 новый случай коронавируса

В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали 131 жителю. Заболеваемость в республике ежедневно растет больше недели – с 23 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали 131 жителю. Заболеваемость в республике ежедневно растет больше недели – с 23 января. С начала пандемии в регионе подтвердили более 348,3 тыс. случаев инфицирования. Об этом 2 февраля сообщил местный Минздрав.

За минувшие 24 часа скончались от COVID-19 два человека. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 5 987 пациентов. Переболели коронавирусом более 340,8 тыс. жителей республики, 41 из них выписался по выздоровлению за прошедшие сутки.

Прямо сейчас носителями инфекции в регионе числятся 1 514 человек: 1 352 пациента лечатся дома, 162 – лежат в ковид-госпиталях.