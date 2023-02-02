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НовостиОбщество2 февраля 2023 14:02

Башкирия предложила инвесторам вложиться в создание этнодеревни

Участок площадью 1,3 га под туристический объект есть в Татышлинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Корпорация развития РБ

фото: Корпорация развития РБ

Башкирия предложила инвесторам вложиться в создание туристической этнодеревни в Татышлинском районе. Площадь земельного участка под объект составляет 1,3 гектара. Сообщение об этом появилось на сайте регионального правительства 2 февраля.

– В ходе одного из оперативных совещаний глава региона Радий Хабиров анонсировал реконструкцию Удмуртского историко-культурного центра, благодаря чему Татышлинский район сможет стать точкой притяжения туристов, – рассказал гендиректор Корпорации развития республики Наиль Габбасов. – Одним из вариантов использования представленной инвестиционной площадки является создание этнодеревни с глэмпингами.

Чиновник отметил, что развитие туризма в Татышлинском районе позволит «быстро окупить вложения». Участок, выделенный под этнодеревню, обеспечен возможностью подключения к электро- и водоснабжению. На территории площадки есть три здания общей площадью 353 тыс. кв. м. Эти постройки можно отреставрировать и использовать в рамках реализации инвестпроекта.