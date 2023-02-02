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НовостиОбщество2 февраля 2023 13:32

4 и 5 февраля в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Горожане смогут купить свежее мясо и овощи
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
4 и 5 февраля в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них башкирские производители будут продавать свежее мясо, овощи и другие продукты

4 и 5 февраля в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них башкирские производители будут продавать свежее мясо, овощи и другие продукты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В грядущие выходные, 4 и 5 февраля, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них башкирские производители будут продавать свежее мясо, овощи и другие продукты. Об этом сообщила городская мэрия.

В субботу, 4 февраля, фермерские рынки будут организованы на:

– участке дороги по улице Правды (между Таллинской до Ухтомского);

– площади перед Дворцом молодежи (50 лет СССР, 21);

– площади перед Дворцом спорта (Зорге, 41).

В воскресенье, 29 января, продолжат работать только два рынка: по улице Правды и у Дворца спорта.

Время работы ярмарок – с 09.00 до 16.00 часов.