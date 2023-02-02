В Башкирии 17-летний подросток с компанией друзей угнал машину

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Белебее 17-летний подросток с компанией друзей угнал припаркованную у дома Daewoo Matiz. Об этом 2 февраля сообщила региональная ГИБДД.

Машина была оставлена на улице Красной вечером 29 января. Подозреваемый узнал, что 47-летняя хозяйка легковушки оставила в ней ключи. Он выбил стекло и проник салон, а затем завел автомобиль и уехал развлекаться с друзьями. Пару часов компания покаталась по городу, а затем решила сгонять в соседний район. По пути подросток снял госномера и даже заехал заправиться.

– Израсходовать бензин ему не удалось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Ермекеевском районе на автодороге Бекетово-Тарказы сотрудниками Госавтоинспекции Белебеевского района совместно с сотрудниками уголовного розыска Daewoo Matiz был остановлен, водитель задержан, – рассказали в дорожной полиции.

фото: ГИБДД РБ

Во время задержания подросток сказал, что сожалеет о содеянном и раскаивается. Материалы по факту угона переданы в следственные органы.