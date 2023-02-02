Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе 37-летний плотник разбился насмерть, упав в шахту лифта строящегося дома. Об этом рассказала пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.

Трагедия случилась 13 декабря на стройке высотки в квартале, ограниченном улицами Сагита Агиша, Степана Злобина и Минигали Губайдуллина. На 3-4 этажах рабочие утепляли лестничные марши минеральной ватой. После обеда погибший задержался в бытовке из-за разговора по телефону. Этажами выше его ждали напарники, однако минуло десять минут, но мужчина все не объявлялся. Ему позвонили, но на звонок он не ответил.

Рабочие принялись искать напарника. На третьем этаже они увидели, что пенопласт, который закрывал шахту лифта, отсутствует на месте. Мужчины спустились в подвал, где обнаружили своего товарища, который, к сожалению, не подавал признаков жизни. Приехавшие медики констатировали смерть плотника.

Высота, с которой упал погибший, составляет более 11 метров. Специалистами было установлено, субподрядчик не проконтролировал наличие защитных ограждений на третьем этаже. Изначально они были смонтированы генеральным подрядчиком, но за день-два до трагедии были «срезаны» другой бригадой штукатуров и стояли прислоненными к проему.

Таким образом, причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ. Субподрядчик не обеспечил их безопасное выполнение, не проконтролировав состояние защитных ограждений. Материалы проведенного Гострудинспекцией расследования были переданы в следственные органы.