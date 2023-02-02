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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:28

В Башкирии нашли массовое захоронение собак

Его обнаружили в деревне Аптраково
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/romannasyrov

Фото: vk.com/romannasyrov

В Мелеузовском районе Башкирии нашли массовое захоронение собак. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал эксперт Общероссийского народного фронта в республике Роман Насыров.

Захоронение на скотомогильнике в деревне Аптраково обнаружила местная жительница. Она поделилась с экспертом ОНФ шокирующими фотографиями, на которых запечатлена могила с десятком мертвых собак.

– В городе Мелеуз убивают собак и скидывают в скотомогильник? Если да, тогда налицо нарушение федерального законодательства. Если это что-то другое, мы требуем ответа официальных властей, – написал в своей публикации Насыров.

Данное явление, по словам юриста, «ненормально для цивилизационного общества» и идет вразрез с политикой президента России. Эксперт потребовал разобраться в ситуации и предоставить результаты расследования в открытом доступе.