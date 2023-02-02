В Уфе врачи помогли бойцу СВО, получившему ранение головы из-за минометного обстрела

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Уфе врачи помогли бойцу специальной военной операции, получившему ранение головы вследствие минометного обстрела. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Военнослужащий получил травму в ноябре минувшего года. Специалисты диагностировали оскольчатые, проникающие ранения лица с переломами стенок правой верхнечелюстной пазухи. Мужчине оказали медицинскую помощь в ЛОР-отделении 1602 военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону. Ему провели первичную хирургическую обработку раны, эндоскопическую ревизию полости носа, верхнечелюстных пазух, а также удалили инородные тела из правой щеки и наружного носа.

Незадолго до Нового года мужчина обратился в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова. Была проведена компьютерная томография, по результатам которой в мягких тканях лица и полости носа обнаружились оставшиеся осколки. Специалисты провели правостороннюю видеоэндоскопическую гайморотомию с удалением инородного тела из полости носа. После этого с помощью навигационной хирургии врачи удалили инородные тела из мягких тканей щеки.

Операция, как утверждает Айрат Рахматуллин, прошла успешно и пациент был выписан с улучшениями.