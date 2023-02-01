Мэрия Уфы закупит пять умных остановок за 8,3 млн рублей

Макет новых остановок для Уфы // фото: zakupki.gov.ru

Управление транспорта и связи мэрии Уфы закупит пять умных остановок для центра города за 8,3 млн рублей. Два тендера на установку павильонов выиграла компания «Спектр». На электронных аукционах фирма согласилась снизить начальную стоимость контрактов в сумме на 3,1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 31 января.

Согласно техзаданию, новые модули разместят на следующих остановках:

– гостиница «Башкортостан» (в сторону улицы Кирова);

– «Молодежный театр» (в сторону улицы Кирова);

– «Банк Уралсиб» (два павильона: в сторону Достоевского и Революционной).

– «Ледовый дворец «Уфа Арена» (в сторону бульвара Ибрагимова).

Длина, ширина и высота остановочных пунктов составит 5,5 метра, ширина и высота – 2,4 метра. Павильоны оборудуют автоматической раздвижной дверью, пандусами, системой вентиляции, кондиционирования и обеззараживания воздуха, а также LED-освещением, четырьмя USB-портами, полноцветным информационным табло и тревожной кнопкой.

В описании госконтракта говорится, что подрядчик должен будет установить все павильоны к 31 мая текущего года.