Хабиров провел заседание антитеррористической комиссии Башкирии

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Сегодня, 1 февраля, глава Башкирии провел заседание региональной антитеррористической комиссии. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.
На совещании чиновники обсудили социально-экономические факторы, которые влияют на правопорядок и безопасность в республике, а также информационную работу с прибывшими в регионе переселенцами из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Хабиров заявил о важности «идеологического и информационного фронта».
– Противники используют любые лазейки, чтобы вести свою пропаганду, продвигать фейковую, враждебную информацию, особенно среди молодёжи, – отметил глава Башкирии.
В связи с этим он призвал просчитывать риски, принимать продуманные решения и действовать на упреждение.