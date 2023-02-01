Хабиров провел заседание антитеррористической комиссии Башкирии

фото: glavarb.ru

Сегодня, 1 февраля, глава Башкирии провел заседание региональной антитеррористической комиссии. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

На совещании чиновники обсудили социально-экономические факторы, которые влияют на правопорядок и безопасность в республике, а также информационную работу с прибывшими в регионе переселенцами из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Хабиров заявил о важности «идеологического и информационного фронта».

– Противники используют любые лазейки, чтобы вести свою пропаганду, продвигать фейковую, враждебную информацию, особенно среди молодёжи, – отметил глава Башкирии.

В связи с этим он призвал просчитывать риски, принимать продуманные решения и действовать на упреждение.