«Старалась, пыталась не срываться»: в Башкирии мать смогла вернуть себе трех сыновей, которых забрала опека

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии мать смогла вернуть в семью троих сыновей, которых у нее забрали из-за проблем с алкоголем.

К бутылке прикладываются не только маргинальные граждане, но вполне приличные люди, попавшие в непростую ситуацию. Так, в одном из районов Башкирии мать троих мальчишек (2, 4 и 14 лет) начала пить после того, как убили ее мужа. До 2019 года она содержала дом в порядке и работала, но после трагедии начала пить. Дошло до того, что у нее диагностировали алкогольную зависимость. Естественно, что семью поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних.

В итоге из-за запоев у матери изъяли детей сыновей. В 2021 году женщина прошла полный курс реабилитации. Она полностью изменила отношение к жизни и детям. Женщина постоянно носила сыновьям гостинцы в приют и заботилась о них.

– Женщина старалась, пыталась не срываться, но все же вновь стала пить, – цитирует издание «Башинформ» сотрудника республиканской Службы семьи.

Многодетная мама во второй раз прошла реабилитацию и устроилась на работу. Комиссия все же решила вернуть сыновей домой к матери. На этом настоял психолог, который посчитал, что детям нужно быть в кругу семьи. Сейчас женщина не пьет, работает и получает пенсию по потере кормильца. В воспитании сыновей ей помогают пожилые родители.