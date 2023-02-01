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НовостиОбщество1 февраля 2023 10:40

Мобилизованные из Башкирии вернулись в отпуск с зоны СВО

Колонна автобусов с военнослужащими приехала к Советской площади в Уфе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
1 февраля в Уфу с зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск прибыли мобилизованные жители Башкирии

1 февраля в Уфу с зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск прибыли мобилизованные жители Башкирии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня утром, 1 февраля, в Уфу с зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск прибыли мобилизованные жители Башкирии. Об этом сообщил «Башинформ».

Колонна автобусов с военнослужащими приехала к Советской площади. Там мужчины возложили цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратову, а затем их встретили родные, жены с детьми, друзья и советник главы республики Алик Камалетдинов.

Напомним, в минувшую пятницу, 27 января, из Башкирии в зону СВО отправились другие мобилизованные жители – у них завершился отпуск.