Мобилизованные из Башкирии вернулись в отпуск с зоны СВО

1 февраля в Уфу с зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск прибыли мобилизованные жители Башкирии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня утром, 1 февраля, в Уфу с зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск прибыли мобилизованные жители Башкирии. Об этом сообщил «Башинформ».

Колонна автобусов с военнослужащими приехала к Советской площади. Там мужчины возложили цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратову, а затем их встретили родные, жены с детьми, друзья и советник главы республики Алик Камалетдинов.

Напомним, в минувшую пятницу, 27 января, из Башкирии в зону СВО отправились другие мобилизованные жители – у них завершился отпуск.