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НовостиОбщество1 февраля 2023 10:20

МЧС предупредило жителей Башкирии о гололедице и густом тумане 2 февраля

Видимость на дорогах сократится до 500 и менее метров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
2 февраля местами по Башкирии на отдельных участках автодорог ожидается гололедица, а ночью и утром возникнет туман с видимостью до 500 и менее метров

2 февраля местами по Башкирии на отдельных участках автодорог ожидается гололедица, а ночью и утром возникнет туман с видимостью до 500 и менее метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 2 февраля, местами по Башкирии на отдельных участках автодорог ожидается гололедица, а ночью и утром возникнет туман с видимостью до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

По прогнозам синоптиков башкирского гидрометцентра, 2 февраля в республике обойдется без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью понизится до -13,-18° (при прояснениях – до -20,-25°). Днем столбики термометров покажут -5,-10°, местами до -15°.