В Башкирии объем проектов государственно-частного партнерства оценили в 88 млрд рублей

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В Башкирии объем проектов государственно-частного партнерства оценили в более чем 88 миллиардов рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

В регионе, по словам главы кабмина, насчитывается 60 подобных проектов. На муниципльном уровне реализуются 46 проектов, объем инвестиций которых превышает 12 миллиардов рублей.

В рамках внедрения механизмов государственно-частного партнерства были подписаны концессии на создание межвузовского студенческого кампуса (27 миллиардов рублей), шести школ в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске (10,5 миллиарда), строительство круглогодичного детского лагеря в Сибае (3,5 миллиарда).

В настоящее время, как поведал Андрей Назаров, в проработке регионального Министерства экономического развития и инвестиционной политики находится шесть проектов с объемом инвестиций порядка 60 миллиардов рублей в сферах здравоохранения, экологии, транспорта и спорта.