В Башкирии эскортница лишила 19-летнего студента 25 тыс. рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В башкирском городе эскортница лишила 19-летнего студента 25 тыс. рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Молодой человек вместе со своим другом нашел в интернете сайт, на котором выбрал «подходящую» девушку и позвонил по указанному номеру. Ответившая назвала стоимость услуги и заявила о необходимости еще и оплатить страховку. Парни согласились и перевели на счет девушки 15 тысяч рублей. Затем она сказала, что необходимо еще 10 тысяч, те, не задумываясь, отправили и их.

После этого дама по вызову сказала, что финансы ей насчет не поступили и необходимо выслать еще 20 тысяч. В этот момент молодые люди и поняли, что их обманули, и начали потребовать вернуть деньги.

– Однако девушка, утверждала, что счет заблокирован, и она сможет вернуть им деньги, только после того, как те отправят ей 20 тысяч рублей. В общей сложности мошеннице были переведены 25 тысяч рублей, – рассказало МВД.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».