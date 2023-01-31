Житель Башкирии сел пьяным за руль и погубил в ДТП друга

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В Ишимбайском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который сел пьяным за руль и погубил в ДТП друга. Авария произошла еще в позапрошлом году, однако осудили мужчину не так давно.

Трагическая история развернулась 23 сентября 2021 года. Днем 53-летний подсудимый сел в свою Lada Granta и поехал в магазин за продуктами в деревню Макарово. Возвращаясь обратно, он увидел на обочине двух друзей, с которыми был знаком больше 15 лет. Те сказали, что собираются ехать в другой населенный пункт и попросили их отвезти. Мужчина согласился. По пути к пункту назначения приятели заехали в магазин и купили там литр спиртного и распили его на троих прямо в салоне машины.

Друзья благополучно добрались до нужной деревни, сделали там свои дела и отправились обратно. Они проехали буквально один километр, когда нетрезвый водитель вдруг потерял управление над машиной, после чего та слетела с трассы, вылетела в кювет и опрокинулась.

– После данного дорожно-транспортного происшествия [подсудимый водитель] потерял сознание, пришел в себя, когда уже находился дома и к нему пришли сотрудники полиции. Как именно он добрался до дома, не помнит, так как находился в состояние алкогольного опьянения. От сотрудников полиции он узнал, что в результате данного дорожно-транспортного происшествия в больнице погиб, – говорится в материалах дела.

фото: ГИБДД РБ

Как выяснилось, погибший приятель водителя сидел на переднем сиденье машины и не был пристегнут ремнем безопасности. Он скончался от полученных травм в приемном покое больницы. Другого друга подсудимого тоже госпитализировали, однако у него серьезных повреждений обнаружено не было.

Против водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом. На суде он полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к пяти годам заключения в колонии-поселении.