В Уфе инвесторам предложили построить пять спорткомплексов за 1,6 млрд рублей

Корпорация развития Башкирии составила для потенциальных пять бизнес-предложений о реконструкции и строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Уфе

Корпорация развития Башкирии составила для потенциальных инвесторов пять бизнес-предложений о реконструкции и строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Уфе. Бюджет объектов варьируется от 100 до 853 млн рублей, а совокупная их стоимость составляет 1,6 млрд. Об этом 31 января сообщила пресс-служба ведомства.

Предпринимателям, готовым вложить деньги в создание спорткомплексов, предлагают следующие проекты:

– в Кировском районе: строительство двух одноэтажных зданий площадью 900 кв. м со скалодромом, кортом для бадминтона и тренажёрным залом (объем инвестиций – 100,1 млн рублей);

– в Орджоникидзевском районе: реконструкция существующего здания площадью 1335 кв. м под залы для занятия боксом, тхэквондо и другими видами единоборств (102,4 млн);

– в микрорайоне Нижегородка: строительство объекта площадью 3 тыс. кв. м с кортом для большого тенниса, залом для групповых занятий по хореографии, тренажерным залом с разделением на зоны для силовых, кардиотренировок и кроссфита (208,2 млн);

– в микрорайоне Инорс: строительство одноэтажного легкоатлетического манежа площадью 5,7 тыс. кв. м с беговыми дорожками, секторами для прыжков, метания ядра и тренажерным залом (401 млн);

– в Ленинском районе: строительство ФОК на одной из двух площадок по улице Набережной площадью 12 тыс. и 3 тыс. кв. м. В первом случаев предполагается разместить в комплексе скалодром, залы для занятий теннисом, футболом, волейболом и борьбой (853 млн), во втором - скалодром, тренажёрный зал и секцию по бадминтону (140,7 млн).

Как отметил гендиректор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов, инвесторы, которые возьмутся за строительство спортивных объектов, получат меры поддержки: включение проекта в перечень приоритетных, вычет по налогу на прибыль и освобождение от налога на имущество организации.